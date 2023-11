Criança desaparece ao cair em rio enquanto brincava em Lages

Na tarde desta sexta-feira (3), uma criança desapareceu ao cair no Rio Ponte Grande, em Lages, na Serra catarinense. Equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) estão no local realizando buscas pela criança. A queda aconteceu por volta das 16h30.

De acordo com informações obtidas pela Rádio Clube, o menino estava brincando de pescar com amigos quando teria se pendurado em um galho e caído na água. Uma pessoa que estava no local e uma das crianças tentaram ajudar a vítima, mas ela afundou e não foi mais encontrada.

Notícia em atualização