Em São Paulo, equipe da Segurança Pública de SC se reúne com juiz que decidirá pela transferência de menino catarinense

A equipe da Segurança Pública de Santa Catarina que está em São Paulo acompanhando as tratativas para o retorno do menino catarinense de dois anos localizado naquele estado se reuniu nesta quinta-feira, 11, com o juiz responsável pela Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de Tatuapé.

Os integrantes se colocaram à disposição para o transporte da criança a SC com avião da PMSC, caso seja essa a deliberação da Justiça de SP.

Participaram do encontro com o juiz o tenente-coronel Daniel Nunes, assessor especial da SSP/SC; o capitão Leonardo Baccin, coordenador do SOS Desaparecidos da PMSC; o delegado da Polícia Civil Cristiano Souza e o psicólogo policial civil Renato Weber.

O grupo foi a SP esta semana por determinação do governador Jorginho Mello e do secretário de Segurança Pública, Paulo Cezar Ramos de Oliveira, para auxiliar e acompanhar as tratativas de retorno do menino.

O grupo da Segurança de SC esteve ainda com a assessoria da promotoria de Justiça de SP acompanhando os trâmites necessários. A equipe de SC fez também contato com a oficial da infância e juventude de São José e a promotoria de Justiça da área da família de São José, buscou orientações e tratou dos desdobramentos judiciais em torno da expectativa da transferência do menino.

