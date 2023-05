Pagamento do Bolsa Família Liberado na Segunda-feira (15), Confira quem terá Prioridade

O pagamento do Bolsa Família é aguardado por mais de 20 milhões de famílias beneficiárias, e a liberação dos valores ocorre de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), seguindo o calendário divulgado pelo governo.

No mês de maio, não está prevista uma antecipação geral para todos os beneficiários. No entanto, para aqueles cujo depósito está programado para uma segunda-feira, o valor será liberado no sábado anterior por meio do aplicativo Caixa Tem. Essa “antecipação” ocorre naturalmente todos os meses.

É importante ressaltar que têm direito ao Bolsa Família as famílias que apresentarem uma renda familiar per capita de até R$ 218 por mês. Isso significa que a família precisa estar dentro da linha da pobreza para ser elegível a esse benefício de transferência de renda.

Para ter acesso ao programa, é necessário realizar a inscrição no Cadastro Único, conhecido como CadÚnico, fornecendo os dados corretos e apresentando os documentos solicitados. A inscrição é feita em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município onde a pessoa reside.

É fundamental que as informações sejam fornecidas de maneira precisa durante o processo de inscrição no Cadastro Único, pois esses dados são utilizados para verificar a elegibilidade das famílias ao programa Bolsa Família. Portanto, é importante buscar os órgãos responsáveis pelo programa em seu município para obter mais informações sobre os requisitos específicos e os procedimentos necessários para se inscrever e receber o benefício do Bolsa Família.

O calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de maio foi divulgado, confirmando que não haverá antecipação dos depósitos. O valor será repassado nos últimos 10 dias úteis do mês. Veja abaixo as datas em que cada final do NIS terá a parcela liberada para saque ou movimentação pelo aplicativo Caixa Tem: