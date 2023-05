Aplicativo ajuda o cidadão a comunicar ocorrências à CASAN

Desde que foi lançado em maio de 2018, o cidadão que baixou o aplicativo CASAN SC conseguiu acionar a Companhia para resolver diversas ocorrências. Com o serviço na palma da mão e em poucos cliques, foi possível, por exemplo, corrigir 11.791 vazamentos na rua e na calçada.

Os usuários também comunicaram a falta de água nas residências em 18.609 chamados pelo App. A CASAN ainda foi alertada para 15.513 ocorrências de falta de água na rua, 13.660 avisos de vazamento de água no cavalete ou hidrômetro e 1.481 vazamento de esgoto na rua. No total, foram 62.012 chamados abertos.

Com o aplicativo da CASAN para celular, que contabiliza mais de 100 mil downloads, é possível avisar problemas na unidade e até solicitar o conserto de vazamentos na rua. Para utilizar é simples, basta fazer o download nas lojas de aplicativo iOS ou Android. Após baixar o app, é só navegar por ele: basta informar o CPF ou CNPJ e o número da matrícula do imóvel. Na fatura da água e esgoto é possível encontrar de forma fácil o número da matrícula. Pode-se informar o número da matrícula de qualquer imóvel associado ao CPF ou CNPJ do usuário, sendo depois possível navegar nas informações de qualquer unidade (ou imóvel) vinculada a ele, sem ter que fazer outro login.

Pelo app é possível quitar as faturas de água e esgoto via código de barras ou baixar o PDF da fatura. Uma das facilidades do aplicativo é receber os avisos de desabastecimento, o motivo e a expectativa de retorno. O App permite também a simulação de fatura: sendo possível o usuário informar a quantidade de metros cúbicos e verificar o valor que ficaria (já considerando tarifa de disponibilidade de infraestrutura, faixas de consumo, etc). Também é possível verificar o histórico de consumo por mês e visualizá-lo em forma de gráfico

Outra funcionalidade é poder configurar no app para receber as faturas por e-mail e para receber notificações no celular quando a fatura estiver disponível, quando houver um aviso de desabastecimento para região do imóvel e quando ocorrer a alteração do status de um chamado aberto pelo usuário.

Quem não é usuário da CASAN também consegue utilizar o app, mesmo sem matrícula, basta informar o CPF ou CNPJ, assim é possível indicar um vazamento, receber os avisos e encontrar a agência mais próxima. Além disso, com o aplicativo no celular, o usuário pode acessar a função ‘Ajuda’, onde encontra os telefones de contato com a empresa e com a Ouvidoria.

Por Assessoria de Comunicação Social CASAN