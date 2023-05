Campanha Fio Laranja: Polícia Civil reforça programa de proteção à criança no mês de combate ao abuso e exploração sexual

Em alusão ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Civil está desenvolvendo o Programa Proteja uma Criança, cujas ações são voltadas para a prevenção da violência sexual, por meio da oferta de espaço de reflexão e informações de qualidade sobre o tema. Policiais civis e psicólogos estão promovendo atividades para aproximar a instituição da comunidade escolar e trabalhar temas sensíveis com crianças e adolescentes, como o abuso sexual e os riscos que a exposição na internet pode representar.

Para o delegado-geral da PCSC, Ulisses Gabriel, a aproximação da Polícia com a comunidade escolar é fundamental para que crianças e jovens conheçam o papel da instituição na segurança pública e possibilitem que crianças e adolescentes tirem suas dúvidas e saibam como e onde procurar ajuda. Recentemente, o delegado-geral fez uma palestra no Colégio Marista em Criciúma abordando riscos e responsabilidades no uso da internet.

A delegada Patrícia Zimmermann, que coordena o trabalho das 32 Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso e uma das criadoras do Programa PC Por Elas, destaca que refletir sobre o tema é uma forma de contribuir para a prevenção do abuso e da exploração sexual. A delegada observa que a primeira DPCAMI foi instalada em 1985 na Capital catarinense. “Desde então a Polícia Civil evoluiu significativamente no tratamento dos casos de violência doméstica e crimes praticados contra crianças adolescentes mulheres e idosos no estado”, assinalou.

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) registrou, nos quatro primeiros meses deste ano, 487 casos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Foram 251 casos contra crianças de zero a 11 anos e outros 236 contra adolescentes de 12 a 17 anos.

Ações em todo o estado

Exemplo dessa aproximação que a PCSC busca junto à comunidade foi a roda de conversas realizada no CRAS de Brusque, com crianças de 6 a 14 anos. Divididos por faixa etária, o psicólogo policial Daniel Rautemberg e o educador social da prefeitura de Brusque, Donizete Laudelino de Oliveira falaram sobre abuso sexual, exploração sexual e os riscos da internet com uma linguagem clara e direta, respeitando o desenvolvimento e a compreensão das crianças.

“A recepção foi bem positiva e com o grupo de 6 a 12 anos nos surpreendeu, na verdade. Se mostraram muito interessados e participativos. Com os maiores existiu um pouquinho de resistência, principalmente devido ao sentimento de vergonha. Mas, no decorrer do grupo foi se amenizando e eles se tornaram mais participativos também”, contou o policial.

Em Florianópolis, duas psicólogas policiais estão realizando palestras sobre o tema para professores da rede estadual de ensino fundamental e educação de jovens e adultos da Capital e articuladores do programa saúde na escola (PSE).

Em Criciúma está em andamento o programa K-9 na Escola: Programa de Orientação à Cidadania, que por objetivo integrar e aproximar a Polícia Civil das crianças em idade escolar para proporcionar, de forma lúdica, esclarecimentos sobre segurança, lições de cidadania entre outros temas.

A DPCAMI de Tubarão realizou nesta quarta-feira, 17, palestra para operadores vinculados às secretarias de saúde, educação, assistência social dos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Armazém, Gravatal, Pedras Grandes e São Martinho, entre outras atividades envolvendo estudantes de psicologia.

Em Palhoça, a DPCAMI está promovendo palestras e debates na rede municipal de ensino.

A DPCAMI de Canoinhas promoverá no dia 26 rodas de conversas com pessoas atendidas no CREAS.

Em Joinville, o Centro de Educação Infantil Botãozinho de Rosa recebeu oficinas para tornar as crianças menos vulneráveis a situações sexualmente abusivas.

Em Itajaí, no dia 18 e 19 haverá oficinas de Prevenção à Violência sexual contra crianças para estudantes de psicologia.

Por Secom