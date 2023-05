São Francisco do Sul tem o melhor desempenho entre os portos públicos do Brasil

Entre os 35 portos públicos do Brasil, o Porto de São Francisco do Sul foi o que teve o melhor desempenho percentual no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados foram anunciados este mês pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que colocou o porto do Norte catarinense no topo do pódio entre os complexos portuários do país.

Para conquistar esse reconhecimento do governo federal, São Francisco movimentou 3,75 milhões de toneladas de mercadorias, nestes primeiros 90 dias do ano, um aumento de 24,5% com relação a 2022. Na sequência, aparecem os portos de Santarém (Pará) e Itaqui (Maranhão), respectivamente com movimentação de 3,7 milhões de toneladas (+22%) e 7,2 milhões de toneladas (+16,3%).

A exportação no Porto de São Francisco, no primeiro trimestre, chegou a 2 milhões de toneladas, puxada pela soja e milho (1,8 milhão de toneladas). A importação, por sua vez, foi de 1,7 milhão de toneladas, tendo o aço como principal produto (800 mil toneladas), seguido pelos fertilizantes (600 mil toneladas).

“Não tenho dúvida de que o desempenho do Porto de São Francisco irá melhor ainda mais. É para isso que criamos a Secretária de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Estamos olhando o investimento necessário em cada um destes equipamentos, que tanto contribuem para o crescimento de Santa Catarina”, frisou o governador Jorginho Mello.

Para o presidente do Porto, Cleverton Vieira, o resultado do primeiro trimestre, com a maior média de crescimento na movimentação entre todos os portos públicos do país, é motivo de orgulho para a comunidade portuária francisquense.

“Ao mesmo tempo nos desafia a continuar trabalhando para assegurar as melhores condições de infraestrutura para os nossos usuários”, afirma.

“Queremos colocar em prática o comando repassado pelo governador Jorginho Mello: desburocratizar e trabalhar, priorizando a eficiência na gestão, para que a movimentação de cargas pelo Porto de São Francisco possa crescer de modo sustentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado”.

Melhor quadrimestre da história

Contabilizando a movimentação de cargas em abril, o Porto de São Francisco do Sul chegou a 5 milhões de toneladas nos primeiros quatro meses de 2023, representando um aumento de 20,7% com relação ao mesmo período do ano passado (4,1 milhões de toneladas). É a maior movimentação da história do complexo portuário já registrada no primeiro quadrimestre de um ano.

Por

Billy Culleton

Assessoria de Comunicação do Porto de São Francisco do Sul