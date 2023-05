ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR 2023: Conheça o EDITAL, valores e formato da prova

O edital PM SC Oficial já foi publicado! O concurso da Polícia Militar de Santa Catarina disponibiliza 50 vagas para o cargo de Oficial com remuneração de R$ 16.306,00. As inscrições serão no período de 19 de maio a 09 de junho de 2023, com a taxa no valor de R$ 250,00.

As provas objetivas do concurso PM SC para o cargo de Oficial serão realizadas no dia 13 de agosto de 2023, de acordo com o cronograma.

Segundo o edital do concurso PM SC Oficial, a remuneração é no valor de R$ 16.306,00. Os Auxílios recebidos pelos Policiais Militares de Santa Catarina são:

Fardamento;

Alimentação;

Previdência social especial;

Assistência à saúde própria e dos dependentes por intermédio do Hospital da Polícia Militar e Odonto Clínica;

Entre outras prerrogativas contidas no Estatuto dos Policiais Militares.

Onde fazer a inscrição para o concurso Polícia Militar de Santa Catarina?

Os interessados em realizar a inscrição para o concurso deverão acessar o site oficial do concurso no período de 19 de maio a 09 de junho de 2023.

Cargos e vagas ofertados no Edital PM SC Oficial:

Serão ofertadas um total de 50 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Oficial Masculino: 40 vagas

Oficial Feminino: 10 vagas

As funções exercidas pelos Oficiais da PM (QOPM) são: comando, direção e chefia nas atividades e Organizações Policiais Militares; juiz militar na Vara e Direito Militar; autoridade de polícia judiciária militar; e autoridade policial militar para o exercício das missões de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública, bem como para os atos de polícia administrativa ostensiva.