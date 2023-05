Três pessoas ficam feridas após carro capotar e cair dentro de rio

Neste sábado (20), três pessoas precisaram ser socorridas após o carro onde estavam capotar e cair dentro de um rio em Xanxerê. O acidente ocorreu na Estrada Rural, no sentido à Linha Salete.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo, um Fiat Palio, ficou submerso no rio e com as rodas para cima. As três pessoas foram socorridas por populares, que cortaram o cinto de segurança e os retiraram de dentro do carro.

As vítimas precisaram ser levadas ao Hospital São Paulo para atendimento médico, pois apresentam sinais de hipotermia e alguns ferimentos leves. O motivo do acidente não foi informado pelos bombeiros.