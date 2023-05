Cristo Redentor apaga as luzes em solidariedade a Vinicius Junior; entenda

O Cristo Redentor teve sua iluminação desligada às 18h desta segunda-feira, em ato de solidariedade ao atacante Vinicius Junior, vítima de racismo na Espanha. A ação, realizada pelo Santuário Arquidiocesano que administra o monumento, é uma cooperação da CBF com o grupo Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

A iluminação do Cristo Redentor vai ficar desligada até as 19h. O ato é visto como “símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro”, conforme nota divulgada pelas entidades responsáveis pela ação.

CBF, clubes e autoridades brasileiras saíram em defesa de Vinicius Junior. Em nota conjunta dos ministérios de Relações Exteriores, Igualdade Racial, Esporte e Direitos Humanos e Cidadania, o governo pediu que as “autoridades governamentais e esportivas da Espanha” tomem providências para punir os autores dos atos de racismo e evitar que eles se repitam.

No domingo, Vini acusou parte da torcida do Valencia de chamá-lo de “macaco” no segundo tempo. O jogo chegou a ficar paralisado por cerca de oito minutos. Na reta final da partida, o brasileiro foi expulso após confusão com jogadores das duas equipes.

Ele discutiu com o goleiro Mamardashvili, levou um mata-leão do atacante Hugo Duro e reagiu erguendo o braço no rosto do jogador do Valencia. Inicialmente, Vinicius levou cartão amarelo. Após revisão no VAR, o árbitro De Burgos Bengoetxea expulsou o atacante do Real Madrid.

Após a partida, o brasileiro usou as redes sociais para dois posicionamentos diferentes. Em um deles, o atacante disse que sua expulsão foi um “prêmio por sofrer racismo”. O atacante ironizou a postura da liga ao compartilhar o slogan da entidade que rege o Campeonato Espanhol.

LaLiga tinha registrado até o fim de março oito reclamações na Justiça por racismo contra Vinicius Junior nesta temporada. A liga espanhola criou em fevereiro uma comissão específica para lidar com casos relacionados ao brasileiro.

Em nota divulgada após a partida deste domingo, LaLiga declarou que vai investigar os “incidentes” ocorridos no estádio Mestalla. A liga também informou que já solicitou todas as imagens disponíveis para investigar o caso e, caso necessário, vai tomar “todas as medidas cabíveis”.

O Valencia, por sua vez, emitiu comunicado condenando “qualquer tipo de insulto, ataque no futebol”. O clube se declarou contrário à violência física e verbal nos estádios e lamentou o ocorrido no jogo contra o Real Madrid. Porém, classificou o caso como “episódio isolado” e prometeu tomar “as medidas mais severas” após investigação. Além disso, condenou qualquer ofensa e pediu “respeito máximo” à sua torcida.