Liberado: Bolsa Família do NIS 3 já caiu no Caixa Tem

Na última quinta-feira (18), teve início o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio. Neste mês, foram incluídas mais 1 milhão de famílias no benefício e o valor médio repassado é o maior da história do programa social.

Nesta segunda-feira (22), estão sendo contemplados os beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) final 3, de modo que o valor já pode ser acessado por meio do Caixa Tem.

Além do valor mínimo de R$ 600,00 por família, o Bolsa Família ainda conta com o Benefício Primeira Infância, que contempla as crianças de até seis anos de idade com R$ 150,00 mensais. A partir de junho, o Benefício Variável Familiar, de R$ 50,00, também começará a ser pago pelo programa social às crianças e jovens entre 7 e 18 anos incompletos e gestantes que sejam cadastrados.

Quem tem direito ao Bolsa Família

Têm direito ao Bolsa Família aqueles que se enquadram nos seguintes requisitos:

Renda familiar mensal de até R$ 282,00 por pessoa – o que faz com que a família seja classificada na condição de pobreza ou extrema pobreza;

Estar com os dados de toda a família atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, para manter o benefício é preciso cumprir algumas condicionalidades, como:

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos;

Frequência escolar mínima de 75% para crianças e jovens entre 6 e 18 anos e para aqueles que ainda não concluíram a educação básica;

Gestantes devem fazer acompanhamento pré-natal;

Manter a carteira de vacinação de toda a família atualizada.

Como sacar o Bolsa Família pelo Caixa Tem

Confira o passo a passo para sacar o Bolsa Família por meio do Caixa Tem:

Abrir o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Clicar em “Entrar”;

Selecionar a opção “Saque sem Cartão”;

Clicar em “Gerar código para saque”;

Digitar sua senha do Caixa Tem;

Digitar o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.

Calendário Bolsa Família – Maio

O pagamento do Bolsa Família acontece de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Confira: