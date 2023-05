Governo brasileiro vai notificar Espanha após racismo contra Vini Jr: ‘não vamos tolerar’

O Ministério da Igualdade Racial, do governo federal, divulgou neste domingo (21) que vai notificar a Espanha e a La Liga, responsável pelo campeonato espanhol, após os ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Junior.

O anúncio foi feito no Twitter oficial do Ministério, que escreveu: “Repudiamos mais uma agressão racista contra o @vinijr. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos p/ que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências”.

A ministra da pasta, Anielle Franco, também repudiou os ataques.

Racismo contra Vini Jr é recorrente

Os ataques sofridos pelo jogador carioca não são os primeiros registrados durante o campeonato espanhol. Neste domingo (21) durante um jogo entre o Valencia e o Real Madrid, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, parte da torcida começou a chamar o jogador de “macaco”. A partida ocorreu no estádio Mestalla e chegou a ser interrompida no segundo tempo após o caso. Valencia ganhou o jogo por 1 a 0.

Só para se ter uma ideia do número de ataques já registrados por Vini Jr, a La Liga já divulgou em jornais espanhóis como o “El País” que o jogador registrou oito denúncias contra casos de racismo.

Após os acontecimentos, Vini Jr se posicionou em seu perfil pessoal contra os ataques e relembrou: “sou mais forte que tudo isso”.