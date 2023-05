Banco Inter lança plano de saúde para animais domésticos em parceria com a Petlove

O Banco Inter está lançando, em parceria com a Petlove, duas linhas de planos de saúde para animais de estimação. Os produtos oferecem cobertura para exames e consultas em mais de 2,5 mil clínicas, laboratórios e especialistas espalhados pelo Brasil.

Com o lançamento, a Inter Seguros amplia o portfólio e fortalece sua atuação na área de saúde, segmento que já conta com plano odontológico, planos de saúde e também a plataforma de saúde 100% digital Doutor Inter, que oferece consultas a preços acessíveis. A Petlove já oferece planos de saúde pet e agora, com a parceria, completa seu escopo.

Os planos custam R$ 39,90 (standard) e R$ 89,90 (plus). A cobertura ainda inclui aplicação de vacinas, internações e cirurgias. Os planos não têm distinção de raça, porte e também não têm restrições para a idade dos animais.

“Estamos animados com mais esse lançamento, que sempre foi muito aguardado por nossos clientes”, afirma o CEO da Inter Seguros, Paulo Padilha.

“O nosso propósito com o plano de saúde pet é democratizar o acesso à medicina veterinária. Hoje são mais de 85 milhões de cachorros e gatos no Brasil e menos de 0,5% deles estão protegidos por um plano. Nossa cobertura de planos de saúde já alcança 150 mil pets. Temos a expectativa de crescer 200% em novas vidas até o fim do ano” diz Fabiano Lima, CEO da divisão de saúde da Petlove.

Fonte: Valor