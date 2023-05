Governo do Estado estuda linha de cuidado ao paciente oncológico

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, e a equipe técnica da SES, estiveram nesta terça-feira, 23, em reunião com a direção-geral do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon) e a Fahece, em Florianópolis. Durante o encontro, a equipe deliberou sobre procedimentos para qualificar a linha de cuidado ao paciente com câncer e ampliar o serviço prestado à população.

“Nosso compromisso é garantir qualidade e acesso ao tratamento para o paciente com câncer em nosso estado. Como deputada, criei a Lei dos 30 dias, e como secretária, estou trabalhando para efetivar que essa legislação seja cumprida. Quem tem diagnóstico de câncer tem pressa e precisa que o Estado seja eficiente em garantir atenção”, afirma a secretária.

A Lei dos 30 dias (13.896/2019) estabelece que, em caso de suspeita de neoplasia maligna, o paciente deve realizar os exames diagnósticos em até 30 dias, também está em vigor a Lei dos 60 dias (12.732/2012) que garante a realização da cirurgia para pacientes com confirmação de câncer em até 60 dias.

O diretor-geral do Cepon, Marcelo Zanchet, reforçou que a instituição tem feito contratações e investimentos para ampliar o número de atendimentos aos pacientes com câncer. “Trabalhamos todos os dias para garantir o melhor atendimento aos nossos pacientes. Estamos ampliando o número de médicos na oncologia clínica e também temos otimizado nosso centro cirúrgico, o que tem permitido que estejamos batendo recordes de procedimento este ano”, diz Zanchet.



A secretária também vistoriou a obra de um espaço que será usado para estruturar o Laboratório Anatomo-Patológico e salas de apoio administrativo. Com a nova área, a unidade vai ganhar espaço para ampliar 18 novos leitos de internação.



Para Michel Scaff, do Núcleo Estratégico e Compliance da Fahece, organização social que faz a gestão do Centro, a reunião foi positiva e contribuiu para fortalecer o propósito existencial da Fundação, de fortalecer a esperança de todos que procuram os serviços do SUS. “A Fahece sempre esteve ao lado do Estado catarinense para qualificar o atendimento à população de saúde. Existimos porque há a preocupação em prestar serviço de qualidade ao catarinense”, disse.



Participaram da reunião por parte do Cepon o gerente administrativo, Bruno Rezende, o gerente de enfermagem, Lucas Bordignon e o coordenador da Residência Médica, Dr. Breno Santiago Bezerra de Lima.

