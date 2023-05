Mulher que agrediu caixa de supermercado por ciúmes do marido é condenada em SC

A 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação da mulher que agrediu uma caixa de supermercado em Concórdia. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5 mil, acrescido de correção monetária e juros a partir da data dos acontecimentos. A decisão de origem é da 2ª Vara Cível da comarca da cidade.

Segundo a Justiça, em abril de 2017, a funcionária do estabelecimento se dirigiu a um posto de combustíveis próximo ao supermercado para trocar cédulas de dinheiro. No local, o dono do posto puxou o cordão do abrigo que a mulher vestia, cena presenciada pela esposa do empresário.

A situação foi interpretada como um flerte e fez com que a esposa se dirigisse até o supermercado, onde começou a agredir a funcionária na frente de outros colaboradores e de clientes, com ataques físicos e verbais. Câmeras de segurança do supermercado registraram toda a ação. A mulher precisou ser retirada do local por outras pessoas, e a vítima retornou para sua função no caixa. No dia seguinte aos fatos, a funcionária foi demitida.