Com uniforme e estetoscópio, homem se passa por médico e acaba detido em Lages na tarde de terça-feira

Um homem chegou na UPA de Lages, na Serra Catarinense, por volta das 21h desta terça-feira (23), e apresentou-se como o novo médico da unidade de saúde. Com uniforme e estetoscópio pendurado no pescoço, o suspeito acabou detido pela Polícia Militar.

De acordo com a assessoria da saúde do município, foi rapidamente identificado que o suspeito não fazia parte do corpo clínico da unidade. Os policiais foram acionados e verificaram a situação junto aos funcionários.

Ainda segundo a assessoria, ele não chegou a adentrar uma sala para atendimento, tampouco permaneceu por muito tempo na UPA. A corporação deteve o suspeito e lavrou um boletim de ocorrência, além das medidas cabíveis para a situação.

A unidade afirma que se tratou de um caso isolado e que não envolveu riscos para os pacientes, já que ele não realizou atendimentos e foi identificado pela equipe da UPA.