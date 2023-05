Servidores do Estado recebem a partir de segunda-feira (29)

ASecretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), informa que o pagamento dos salários, referente ao mês de maio, dos servidores públicos estaduais iniciará na próxima segunda-feira (29).

Serão pagos, primeiramente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Seplad. O pagamento será concluído no dia 31 de maio com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

“Pagar os servidores estaduais em dia é fundamental para o bom funcionamento do governo, pois é uma forma de valorizar e motivar os servidores, além de garantir a estabilidade financeira, a credibilidade institucional e o desenvolvimento econômico do Estado. É um investimento na qualidade dos serviços públicos e no bem-estar da sociedade como um todo”, pontuou Elieth Braga, secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Confira o calendário de pagamento:

Dia 29 (segunda-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 30 (terça-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, Ngtm, Ngpm, Nepmv, Ngpr, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, Egpa, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev (IGEPPS), IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

Dia 31 (quarta-feira) – Seduc (capital e interior