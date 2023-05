Hospital homenageia profissionais de enfermagem pelo mês alusivo à profissão  

Aconteceu na noite de quinta-feira (26), na casa da Cultura, uma palestra especial e uma homenagem aos profissionais de enfermagem do Hospital de São Joaquim.

A valorização do trabalho dos profissionais da saúde ganhou uma nova perspectiva, onde estudantes e profissionais de saúde forma homenageados pela direção do Hospital Sagrado Coração de Jesus de São Joaquim. Entre os dias 12 e 20 de maio comemora-se, respectivamente, o Dia do Enfermeiro e Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem.

Durante esse período, eventos e homenagens foram transmitidas a todos os profissionais da instituição. Um mural especial com fotos dos colaboradores foi montado no hospital como forma de agradecer os trabalhos prestados pelos técnicos de enfermagem e enfermeiros.

A Psicóloga Aline Machado Ribas realizou a palestra com o tema: “A Enfermagem e a Saúde Mental”. Logo após os diretores do Hospital Agna e João Paulo deram suas considerações finais e agradeceram o trabalho prestado pelos profissionais.