Com auxílio do Estado, Centros Dia do Idoso garantem atendimento especializado, inclusão e evitam abandono familiar

Com uma população que vive cada vez mais, garantir direitos de pessoas idosas e políticas públicas voltadas a elas é um grande desafio para gestores públicos. Em Santa Catarina, com auxílio do Governo do Estado, Centros Dia do Idoso proporcionam atendimento especializado, inclusão e evitam o abandono familiar.

O governador Jorginho Mello destacou que nesses equipamentos os idosos recebem todos os cuidados necessários e mantêm uma vida social ativa, o que garante uma melhor qualidade de vida. “São pessoas que já cuidaram a vida inteira dos seus filhos, dos netos e que merecem ser cuidadas. Com os Centros Dia, a família, que precisa trabalhar, pode dividir essa responsabilidade e ter condições de continuar com esse idoso em casa”, disse.

Atualmente Santa Catarina conta com três Centros Dia para idosos construídos pelo Governo de Santa Catarina. As unidades em Lages, Cocal do Sul e São João do Oeste receberam investimento de R$ 1.036.113,16 cada para a estrutura física.

O Centro Dia do Idoso de Lages, por exemplo, atende 23 idosos com graus de dependência de natureza física e cognitiva controlada que não têm condições de permanecer sozinhos em seus domicílios, necessitando de cuidados assistenciais e de saúde, que estejam com violações de direitos, extrema pobreza ou vulnerabilidade social. A porta de entrada para a seleção desses idosos é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas).

O local conta com uma equipe técnica completa e, segundo a diretora de Proteção Social de Média Complexidade de Lages, Vanessa Freitas, faz a diferença na qualidade de vida dos idosos. “ A diferença de quando eles começam a frequentar o Centro Dia para hoje é nítida. Alguns nem falavam e hoje estão participando das atividades, sorrindo e com muito mais qualidade de vida, sem contar na relação com a própria família que melhora muito”, ressalta.

Ana Hemkemaier Silva, de 66 anos, é uma das idosas atendidas no local. Ela frequenta o Centro Dia de Lages desde novembro e conta que adora o espaço. “É muito bom. As vezes a gente chega triste, mas aqui conversa e faz outras atividades e volta rindo para casa. Se eu estivesse só em casa nem sei como estaria sendo minha vida”, comenta.

Cofinanciamento para auxiliar a manutenção dos Centros Dia municipais

Além da construção das sedes em três cidades, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS), também auxilia outros municípios a manterem os Centros Dia através de recursos do cofinanciamento da Assistência Social. Cada um que conta com esse serviço está apto a receber R$ 40.333,33 mil.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann, o Governo do Estado entende que é fundamental olhar para essa nova realidade de envelhecimento da população e garantir políticas públicas para os idosos. “O acolhimento em asilos deve ser a última opção e nós, do Governo do Estado, somos parceiros e apoiamos o trabalho fantástico que é realizado pelos Centro Dia que além de garantirem o atendimento, possibilitam a manutenção do convívio familiar que é muito importante para as pessoas da terceira idade”.

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família