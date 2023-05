Carro cai em rio e mata duas pessoas em SC

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (27) matou duas pessoas no centro do município de Lontras, no Alto Vale do Itajaí. A saída de pista, seguida da queda no Rio Itajaí Açu, ocorreu por volta das 20h42 e o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade foi acionado.

No local, moradores relataram à equipe que um veículo VW Jetta estava submerso com dois ocupantes dentro do rio. Com o apoio dos mergulhadores dos bombeiros voluntários de Ibirama, as vítimas, que estavam a aproximadamente 15 metros da margem, foram retiradas.

Um homem de 40 anos foi encontrado no banco do caroneiro e outro homem de 42 no banco traseiro, sendo este o proprietário do veículo. Ambos foram retirados sem sinais vitais. A corporação ficou no local até a remoção do veículo e a Polícia Científica foi acionada.