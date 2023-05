Criança é transferida de Ararangua para UTI em Lages

A aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do SARASUL atenderam, neste sábado, uma ocorrência no município de Araranguá.

Trata-se da transferência de uma criança de dois anos apresentando quadro de bronquiolite aguda com necessidade de cuidados intensivos. A mesma foi transferida do hospital Regional para a UTI do Hospital Seara de Bem em Lages.

De acordo com a equipe que atendeu ao chamado o transporte transcorreu sem intercorrências.