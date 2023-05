Saúde recomenda que estados ampliem calendário de vacinação contra gripe

O Ministério da Saúde orientou os estados e municípios a ampliarem o calendário de vacinação contra a influenza – vírus causador da gripe – enquanto durarem os estoques de imunizantes. A recomendação acontece em meio à baixa adesão da população à campanha nacional, que será encerrada na quarta-feira (31).

Segundo a pasta, apenas 34,7 milhões das 80 milhões de doses distribuídas pelo país foram aplicadas até agora. Isso significa que os índices de imunização seguem em pouco mais de 30%, cifra que não chega sequer à metade da meta estipulada para a data (90%).

“Quero conclamar a união de todos pelo nosso Movimento Nacional pela Vacinação, um movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e de toda a sociedade civil. A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas. Essa é uma missão de todos nós”, reforçou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A vacina contra gripe é disponibilizada todos os anos, antes do inverno – período em que as doenças respiratórias são mais comuns. As doses são fabricadas com vírus inativados, fragmentados e purificados, o que impede de induzir o desenvolvimento da doença. A composição ainda concentra antígenos atualizados anualmente.