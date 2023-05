Lotofácil: aposta de SC leva R$ 2,1 milhões; confira as dezenas; veja onde

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (25) os números do concurso 2824 da Lotofácil. Uma aposta do Pará e outra de Santa Catarina acertaram as 15 dezenas e vão dividir o prêmio principal, com cada uma levando R$ 2.119.313,66. A aposta catarinense foi realizada em Agrolândia.

Confira os números sorteados do concurso 2824 da Lotofácil:

01 – 02- 05 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 – 24- 25

Outras 17 apostas de Santa Catarina acertaram 14 das 15 dezenas, levando para casa R$ 1.323,70, cada. Veja aqui o resultado completo.

A estimativa do prêmio para o próximo concurso, com sorteio marcado para esta sexta-feira (25), é de R$ 1.700.000.

As apostas podem ser realizadas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.