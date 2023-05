Indústria catarinense registra crescimento no primeiro trimestre de 2023

No primeiro trimestre do ano, a produção industrial catarinense cresceu 2,2% em relação ao quarto trimestre de 2022. A informação é do Observatório Fiesc, que fez uma análise dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto isso, o a produção industrial nacional ficou estável (0,0%). O setor de confecção catarinense é destaque com aumento de 16%, quase três vezes maior que a média nacional.

Para o governador Jorginho Mello, os bons índices trimestrais da indústria catarinense evidenciam Santa Catarina no cenário nacional. “Somos um estado competitivo e com nota máxima em eficiência na máquina pública, que dá segurança aos catarinenses e incentiva o investidor a ampliar seus negócios por aqui, gerando mais oportunidades, uma combinação de prosperidade, confiança e esperança”, destaca.

O secretário de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço, Silvio Dreveck, enfatiza que o bom resultado trimestral é associado à recuperação parcial ou total de vários setores industriais. “Somos parte de um trabalho integrado com o setor produtivo, cumprimos nossos propósitos fortalecendo a parceria e o trabalho em conjunto. Seguimos com uma gestão focada e embasada em políticas de Estado, como o Prodec que é um incentivo ao industrial por meio da postergação de impostos”, enfatiza.

Para o diretor de indústria da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço, Anderson Anthony Linzmeyer, os dados mostram que a indústria vai aos poucos se recuperando do impacto causado pela pandemia do novo coronavírus. “Santa Catarina possui uma indústria pujante, com índices que superam a média nacional. O que podemos deixar de conselho aos industriais é a busca da inovação, uma forma de aumentar a competitividade e, consequentemente, crescer financeiramente. Pois é na crise que surgem as grandes oportunidades”, enfatiza.



Assessoria de Comunicação da Indústria, do Comércio e do Serviço

Pablo Mingoti | comunicacao@sde.sc.gov.br