Menino de 10 anos fica gravemente ferido após ser atropelado por ônibus em SC

No início da noite desta terça-feira, 30, por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros de Araranguá foi acionado para atender um menino, de 10 anos, que encontrava-se deitado em via pública, inconsciente, que segundo informações teria sofrido um atropelamento por um ônibus na Rua Dorvalina Broca Pasquali, no bairro Lagoão, em Araranguá.

O menino apresentava fratura pélvica (entre o abdômen e a virilha) exposta com grande hemorragia. O atendimento foi efetuado com apoio do Samu, juntamente com a Polícia Militar (PM) que se fez presente e auxiliou na sinalização do trânsito.

Após 0 atendimento médico, o paciente foi conduzido pelo Samu para Hospital Regional de Araranguá com o auxílio da guarnição do Corpo de Bombeiros e da PM que atuaram contendo o trânsito durante o deslocamento até a chegada no hospital.

De acordo com informações da PM, o menino andava de bicicleta quando foi atingido por um ônibus Mercedes Benz/Marcopolo Torino, segundo o apurado pelos policiais, o ônibus e o ciclista transitavam no mesmo sentido da Rua Dorvalina Broca Pasquali sentido Serra e ambos na mão certa de direção, quando o ciclista virou para cruzar a faixa para a esquerda não tendo visto o ônibus e vindo a cortar a frente do mesmo.

O motorista ao ver o ciclista indo para a frente do ônibus, tentou desviar para a faixa da contra mão de direção mesmo assim o ciclista colidiu na lateral direita do ônibus, que após o acontecimento o motorista parou o veículo e prestou o atendimento à vítima.

Com informações: Sulinfoco