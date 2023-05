Lucas Neves se reúne com “jovens deputados” de São Joaquim

O deputado Lucas Neves (Podemos) recebeu nesta quarta-feira (31) lideranças estudantis de São Joaquim na Alesc. Os alunos da EEB Manoel Cruz conversaram com o parlamentar serrano e apresentaram projetos para região. Os cinco estudantes, mais os três professores, participam da 30ª edição do Parlamento Jovem Catarinense.

Na segunda-feira (29) eles tomaram posse como deputados jovens e até quinta (1) participarão de reuniões de comissões, sessões plenárias e demais atividades. Ao todo, representantes de oito escolas do Ensino Médio de diferentes regiões de Santa Catarina acompanham a rotina da Assembleia Legislativa.

“Vocês estão tendo uma grande oportunidade e vocês têm a coragem de encarar, vir aqui para entender o processo eleitoral, conhecer o processo aqui na Casa e ver como se aprova uma lei, como se convence um colega a votar no seu projeto. Fico feliz em receber e debater ideias com a juventude da minha região ”, enalteceu Neves.

O objetivo do Parlamento Jovem é despertar a consciência política, aproximando a juventude do Legislativo Estadual. As matérias discutidas e aprovadas pelos estudantes podem ser aproveitadas pelos deputados em exercício. Nas edições anteriores foram aprovadas 48 leis sugeridas pelos jovens parlamentares.

“A educação politica, a formação para o exercício pleno da cidadania, é um instrumento para preservar a nossa democracia e continuar avançando como sociedade. Vida longa ao Parlamento Jovem”, finalizou Lucas.