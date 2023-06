IMA e Saúde recolhem mais de 17 mil pneus na campanha de mobilização e prevenção à dengue

A Campanha de Recolhimento de pneus promovida por uma parceria entre Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do Programa Penso, Logo Destino, e Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), recolheu até o momento 17 mil pneus inservíveis em Santa Catarina para combater a disseminação do mosquito Aedes aegypti no estado.

Com o apoio da Reciclanip, de 14 Coordenadorias Desenvolvimento Ambiental do IMA e a participação de 38 municípios inscritos o resultado positivo da campanha demonstra sua importante contribuição para a preservação do meio ambiente e a eliminação de possíveis criadouros do mosquito.

A ação teve início no mês de fevereiro deste ano, mobilizou cidades e contou com a participação ativa da população, empresas locais e instituições governamentais. O objetivo principal foi conscientizar sobre a importância da destinação correta de pneus usados, evitando assim problemas ambientais e de saúde pública.

Com o apoio do Programa Penso Logo Destino, os municípios envolvidos puderam oferecer pontos de coleta estrategicamente distribuídos, facilitando o descarte adequado dos pneus pelos cidadãos.

O Programa Penso Logo Destino, em parceria com entidades ambientais e órgãos governamentais, continuará desenvolvendo ações de conscientização e programas de recolhimento em todo o estado. “A iniciativa visa promover a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, enfatizando a importância da destinação adequada dos pneus inservíveis. A próxima campanha terá início no mês de agosto”, comenta o coordenador estadual do PLD, Cícero Brasil.

Assessoria de Comunicação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina