Formalização de pequenos negócios aquece a economia de Santa Catarina

Com mais de 12 milhões de registros ativos de Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME), a formalização de negócios tem crescido de forma expressiva no Brasil nos últimos anos. Em Santa Catarina, estado reconhecido pela forte cultura empreendedora, mais de meio milhão de pequenas empresas, incluindo microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, compõem o setor. Juntas, são responsáveis por cerca de R$ 62 bilhões do Produto Interno Bruto estadual e representam mais de 95% dos negócios formalizados no Estado, de acordo com informações do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Sebrae/SC).

Pequenos empreendimentos desempenham um papel de extrema relevância na economia catarinense, pois são responsáveis por criar empregos, impulsionar o desenvolvimento local e movimentar cifras importantes. Isso porque, contribuem para o aumento da produção e do consumo local, utilizando recursos das próprias cidades onde estão instalados, além de gerar empregos e renda para a população. No mais, o crescimento desses empreendimentos reduz a informalidade, aumentando a arrecadação de impostos e garantindo acesso a benefícios como aposentadoria, licença-maternidade e auxílio-doença.

Criada em 2009, essa modalidade de empreendedorismo é uma alternativa viável para muitas pessoas que desejam regularizar sua atividade. De janeiro a abril deste ano, o comércio varejista, a indústria de transformação, as atividades administrativas e serviços complementares e a construção foram as áreas que mais viram o número de formalizações crescer. Nesse período, foram abertos 39.214 novos negócios em todos os setores em Santa Catarina, resultado de 74.199 constituições e 34.985 baixas. Os municípios com maior número de novos negócios foram Florianópolis (4.397), Joinville (3.453), Blumenau (2.120) e Itajaí (2.489). Sendo que a maioria das aberturas foram de microempresas, com saldo de 36.669, resultado de 70.222 aberturas e 33.553 baixas.

Florianópolis (134.684), Joinville (109.630), Blumenau (71.307) e Itajaí (57.424) são, pela ordem, as cidades com maior número de estabelecimentos em operação e correspondem a uma parcela importante das 1.268.989 empresas em funcionamento atualmente em Santa Catarina.

Com informações: G1