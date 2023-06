Agências bancárias no RS alertam sobre o “Golpe da Mão Fantasma”

As agências bancárias estão em alerta para um golpe que foi verificado nesta última semana em Carlos Barbosa: o “Golpe da Mão Fantasma”. Nessa modalidade, os golpistas se passam por funcionários do banco e entram em contato com os clientes por telefone e convencem o usuário a instalar um aplicativo no aparelho celular.

O fraudador usa de várias abordagens para enganar o cliente: desde que a conta foi invadida, clonada, que há movimentações suspeitas, entre outras artimanhas. Logo após, diz que vai enviar um link para a instalação de um aplicativo que solucionará o problema. Desta forma, caso o App for instalado, o criminoso passa a ter acesse remoto no celular da vítima, podendo visualizar dados e senhas.

É importante ressaltar que os golpistas conseguem mascarar o número do telefone, dando a impressão de que a ligação é legítima. Diante dessa situação, as instituições financeiras enfatizam que não realizam ligações para os clientes e não solicitam que eles baixem qualquer tipo de aplicativo. Também nunca ligam pedindo senha nem o número do cartão ou ainda para que o cliente faça uma transferência ou qualquer tipo de pagamento para supostamente regularizar um problema na conta.

As agências bancárias orientam a população a redobrar a atenção e, caso recebam esse tipo de ligação, não forneçam dados pessoais ou bancários por telefone. Em vez disso, é recomendado que os clientes se dirijam diretamente à instituição financeira para esclarecer qualquer dúvida ou informar sobre essa tentativa de golpe.

É fundamental ressaltar que os bancos possuem mecanismos de segurança eficientes para proteger seus clientes, mas é necessário que a população esteja ciente dessas práticas fraudulentas e tome precauções para evitar ser vítima dos golpes.