Vacinação ou testes para covid deixam de ser exigidos para entrar no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta sexta-feira (2) que foram revogadas as regras adotadas para viajantes durante a pandemia de covid-19. Com as revogações, deixa de ser exigida a apresentação de vacinação ou testes para a entrada no Brasil, tanto para viajantes que chegam por aeronaves como por cruzeiros.

Segundo a agência, as normas deixaram de ser necessárias com o fim da emergência sanitária de importância internacional, anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Esse cenário possibilitou a determinação de que a Covid-19 é agora um problema de saúde estabelecido e contínuo, não constituindo mais uma ESPII (OMS, 2023c). Desta forma, o Brasil deixa de exigir de viajantes de procedência internacional a comprovação vacinação contra a Covid-19 ou apresentação de resultado negativo de teste, bem como da implementação pelos administradores de terminais de passageiros e operadores de meios de transporte de medidas de prevenção e mitigação da doença”, afirmou a Anvisa.