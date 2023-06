ANS amplia cobertura obrigatória no tratamento de câncer de tireoide; entenda

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou a inclusão do tratamento para câncer de tireoide com mesilato de lenvatinibe no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Essa lista estabelece a cobertura assistencial obrigatória dos planos de saúde.

Segundo a agência reguladora, o medicamento deverá ser disponibilizado, mediante prescrição médica, para pacientes que não obtiveram resultados satisfatórios com a cirurgia e a radioterapia.

A inclusão do tratamento foi divulgada na última quarta-feira, 31, passa a ser obrigatória a partir de 3 de julho.

A ANS ressaltou que essa medida é uma conquista tanto para os beneficiários quanto para a sustentabilidade do setor, uma vez que as tecnologias incluídas no rol passam por um processo que envolve ampla participação social e análise técnica criteriosa.

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasúde), procurada pela Agência Brasil, optou por não comentar a inclusão do tratamento. A atualização da última quarta-feira é a terceira realizada este ano.

Sintomas de câncer de tireoide

De acordo com a American Cancer Society sintomas da doença incluem:

nódulo, caroço ou inchaço no pescoço, às vezes crescendo rapidamente;

inchaço no pescoço;

dor na parte anterior do pescoço, às vezes, irradiando para a região dos ouvidos;

rouquidão ou outras alterações na voz que não desaparecem;

dificuldade para engolir;

problemas respiratórios;

tosse constante;

perda de peso.

É importante ressaltar que esses sintomas também podem ser causados por outras condições não relacionadas ao câncer de tireoide.