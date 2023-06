Festa do Pinhão: Público lota palco nativista na abertura da Sapecada da Serra Catarinense nesta noite de domingo

Na noite deste domingo (04), a abertura da 21ª edição da Sapecada da Serra Catarinense é marcada pelo palco nativista da Festa Nacional do Pinhão lotado . Cantores e autores nascidos ou domiciliados no Estado de Santa Catarina apresentam 16 composições inéditas.

Além das premiações para intérprete, instrumentista, letra, arranjo, melodia, conjunto vocal, tema campeiro e tema sobre a região serrana, o festival classifica 4 composições para a final da Sapecada da Canção Nativa que será na terça-feira (6).

As três primeiras colocadas e a música mais popular da Sapecada da Serra somam-se com as 12 composições classificadas na Sapecada da Canção na segunda-feira (5).

Veja a ordem de apresentações no palco:

21ª SAPECADA DA SERRA CATARINENSE

CHICO FAROFA – RENATO GOMES SINA DE LENHADOR – ARTHUR ALMEIDA O PÁTIO DA MINHA SAUDADE – ÍNDIO RIBEIRO CANTO PROIBIDO – KIKO GOULART FORJA DO TEMPO – BETO VENTURA MULHERES DE CAMPO – ZETTI GAUDÉRIA DE QUEM PLANTA COLHE – CAMILA ALEXANDRE, CRISTIANE CHARDOZINO, PERY BOHRER DESPERCEBIDO – RICARDO BERGHA BATISMO E IDENTIDADE – RENATO GOMES TIO BASTIA – BETO VENTURA QUE O DIA VEM CLAREANDO – WELINTON GRAEFF E ARTHUR ALMEIDA SOMBREIRO – QUARTETO CORAÇÃO DE POTRO TRADICIONAL – INDIO RIBEIRO BASTO DO AVÔ TROPEIRO – RICARDO OLIVEIRA EU E TU PALAVRA MINHA (POEMA QUE CHAMO IRMÃO) – RICARDO BERGHA E MARLUS PEREIRA ARAUCANO – ÉDER GOULART

Com informações: Rádio Clube