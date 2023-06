A safra da Tainha começou no dia 1º de maio e termina no dia 1º de julho. Até o momento foram capturadas mais de 35 mil tainhas na capital catarinense.

Na praia do Santinho, norte da Ilha, foram pescadas 560 tainhas; já na praia do Pântano do Sul, sul da Ilha, foram 491 tainhas; na praia dos Ingleses, norte da Ilha, foram 394 tainhas; na Lagoinha do Norte, também norte da Ilha, foram 60 tainhas.