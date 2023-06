Índia abre inquérito para investigar causa de acidente ferroviário onde ao menos 288 pessoas morreram

O governo da Índia abriu um inquérito para investigar a causa de um dos acidentes de trem mais graves já registrados no país. Pelo menos 288 pessoas morreram e 803 ficaram feridas.

Bombeiros ainda trabalham nas buscas por vítimas, 24 horas depois do mais grave acidente de ferroviário na Índia em quase 30 anos. Todos os sobreviventes já foram resgatados. Equipes de resgate entraram pela madrugada tentando salvar vidas. Em um momento, foi possível ouvir um homem gritando. Socorristas levaram um sobrevivente para uma ambulância e insistiram: “Oxigênio, oxigênio”.

As imagens aéreas de dia deixam ainda mais clara a amplitude do desastre. Vagões tombados, amassados, retorcidos. Um sobrevivente contou que mais de 10 pessoas caíram em cima dele no momento do choque. E que, ao sair do trem, viu pedaços de corpos espalhados.

Em meio a tanta dor, num gesto de solidariedade, centenas de pessoas fizeram fila do lado de fora de um hospital para doar sangue.

Um relatório preliminar indica que uma falha de sinalização provocou o acidente – por volta das 19h de sexta (2), horário local, no Leste do país, no estado de Odisha. Por causa dessa sinalização errada, um trem de passageiros em alta velocidade teria mudado de trilho e batido em um trem de carga que estava parado. Outro trem de passageiros, também em alta velocidade, acabou atingindo os vagões descarrilados dos dois outros trens.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, esteve no local da tragédia e conversou com equipes de resgate. Depois, em uma visita a um hospital, disse que ordenou uma investigação minuciosa e prometeu punição severa.

Líderes de vários países prestaram condolências às famílias das vítimas.

A Índia tem a quarta maior rede ferroviária do mundo, o maior sistema ferroviário estatal do planeta, com mais de 13 milhões de pessoas transportadas diariamente. Mas a infraestrutura antiga, sem a manutenção e o treinamento adequados, acaba sendo a causa de frequentes acidentes.

Com informações: G1