Jovem de 19 anos morre em acidente de moto no dia do aniversário em SC; Fatalidade

Um acidente de moto matou um jovem de 19 anos na tarde deste sábado (3), entre os municípios de Bom Jesus do Oeste e Saltinho, no Oeste catarinense. Justamente no dia em que comemorava aniversário, Gabriel Felipe Saugo morreu após perder a direção da motocicleta na SC-160 e colidir bruscamente contra algumas árvores na lateral da pista.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Maravilha, que encontrou o rapaz já inconsciente e com ausência de sinais vitais, por volta das 15h06min. Apesar das tentativas de reanimação cardiopulmonar e também uso de desfibriladores, ele não resistiu e veio a óbito ainda no local do acidente.

Antes do ocorrido, Gabriel chegou a compartilhar nas redes sociais algumas mensagens que recebeu de feliz aniversário, sendo que, em muitas delas, ele aparece pilotando uma moto. Muitas publicações foram feitas por amigos e familiares de Gabriel, lamentando a perda precoce e a forma trágica do acidente.

O sepultamento do corpo do jovem acontece às 15h deste domingo, no Salão Católico de Bom Jesus do Oeste.

Nota de pesar

A Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Oeste compartilhou uma nota de pesar sobre o ocorrido:

“Com muita tristeza, a Câmara Municipal de Bom Jesus do Oeste, através da Presidente Loreni Seider e de todos os vereadores e servidores da Casa legislativa, registram as condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de Gabriel Saugo. Que Deus possa confortar os corações dos seus familiares e amigos”, publicou o município.