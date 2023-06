Bolsa Família de junho tem valores e calendários ALTERADOS pelo governo

A partir do dia 19/06, os beneficiários do Bolsa Família precisam ficar atentos(as) em suas contas vinculadas ao programa. Isto porque os pagamentos deste mês começarão no dia 19/06 para todos aqueles que possuem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

Então, foram aplicados novos valores ao programa social, que agora garante um pagamento mínimo de R$600 para os beneficiários do projeto. Além disto, o governo federal também garantiu que as famílias terão a oportunidade de receber uma parcela extra, dependendo dos membros de sua família.

No caso de filhos(as) entre 0 e 6 anos, uma parcela extra de R$150 será aprovada. Já no caso de filhos(as) entre 7 e 18 anos incompletos, grávidas e lactantes (mulheres que amamentam), o governo federal aprovou uma parcela extra de R$50 por membro em condições. E quando este pagamento será feito?

O programa deposita o montante mensalmente aos familiares. Desta forma, o Bolsa Família é utilizado como salário. Para o mês de junho, os cidadãos presentes no programa devem ficar atentos às datas divulgadas principalmente pela Caixa Econômica Federal, banco responsável pelo pagamento.

Confira o calendário abaixo:

Calendário de pagamentos para junho: