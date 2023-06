Governo do Estado assina contratos do Prodec e Pró-Emprego e garante R$ 5,9 bilhões de investimentos em SC

O Governo do Estado aprovou a inclusão de 48 projetos nos programas Prodec e Pró-Emprego entre janeiro e maio de 2023. A proposta das empresas contempladas é investir R$ 5,9 bilhões e gerar 5,6 mil empregos diretos e indiretos em Santa Catarina a médio prazo.

Nesta segunda-feira, 5, ao divulgar o balanço, o governador Jorginho Mello oficializou os contratos com dez empresas contempladas pelos programas e que demonstram a diversidade da economia catarinense. A solenidade contou com a participação dos secretários Cleverson Siewert (Fazenda), Silvio Dreveck (Indústria, Comércio e Serviços) e reuniu representantes das empresas contempladas na Casa d’Agronômica, em Florianópolis.

“Santa Catarina apoia e acredita em quem empreende, investe e trabalha. Quando a gente concede incentivos com responsabilidade, fortalece essas indústrias, garante o crescimento sustentável do Estado, cria empregos e aumenta a competitividade das nossas empresas no mercado”, disse o governador.

Destes dez exemplos de projetos beneficiados, oito estão enquadrados no Prodec e dois no Pró-Emprego. Juntas, estas empresas devem investir R$ 4,4 bilhões em Santa Catarina até 2030 e gerar cerca de 1,3 mil empregos diretos. As propostas preveem a instalação e/ou expansão de unidades no Estado, compra de insumos e maquinário voltados ao aumento da produtividade industrial. Os incentivos estaduais vão da postergação de ICMS (Prodec) à desoneração do imposto na aquisição de bens, mercadorias e serviços (Pró-Emprego).

As projeções indicam que, com o apoio do Estado e consequente crescimento da produtividade, as dez empresas devem ter um incremento total de R$ 23,7 bilhões nos respectivos faturamentos até 2030, o que voltará aos cofres públicos por meio da arrecadação.

Para o secretário Cleverson Siewert, os acordos firmados por meio do Prodec e do Pró-Emprego demonstram a visão estratégica do Governo do Estado em promover um ambiente favorável aos negócios e incentivar o crescimento do setor produtivo de Santa Catarina. “A assinatura das principais concessões reforça a importância do diálogo e do trabalho conjunto entre o setor público e a iniciativa privada na direção do desenvolvimento. É papel do governo conciliar as necessidades da máquina pública com a realidade de quem produz e faz o Estado acontecer. Somos animadores da economia e precisamos valorizar quem acredita em Santa Catarina para iniciar, manter e ampliar seus negócios”, avaliou.

Já para o secretário Silvio Dreveck, programas como o Prodec e o Pró-Emprego são essenciais e representam a força da indústria catarinense. “Os contratos assinados com as indústrias vão gerar novos postos de trabalho e trazer bilhões em investimentos privados para o Estado. Com certeza, essa é uma parceria onde todos ganham, com novas oportunidades para Santa Catarina”, reforçou.

Prodec

Prestes a completar 35 anos nesta quinta-feira (8), o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense surgiu para incentivar a implantação ou expansão de empreendimentos industriais voltados à produção e geração de emprego e renda no Estado. O incentivo se dá por meio da postergação de percentual pré-determinado sobre o valor do ICMS a ser gerado pelo novo projeto.

Período do Investimento: até 2030

Quantidade de empresas: 8

Investimentos: R$ 1,4 bilhão

Novos empregos: 1.244

ICMS postergado: R$ 415 milhões Faturamento acrescido: R$ 17,9 bilhões

Conforme projeção das empresas

Exemplos de concessões do Prodec

C–Pack – Creative Packaging (São José)

Projeto de expansão do parque fabril e incremento tecnológico para maior competitividade no setor (embalagens e produtos plásticos)

Valor Investimento: R$ 85 milhões

Nº Empregos Gerados: 45

Metalúrgica Fey LTDA (Indaial)

Projeto de expansão das atividades industriais com novas tecnologias para processos e produtos

Valor Investimento: R$ 68,9 milhões

Nº Empregos Gerados: 30

Fundipress Indústria Metalúrgica LTDA (Timbó)

Ampliação de galpão industrial para instalação de máquinas e equipamentos

Valor Investimento: R$ 7,9 milhões

Nº Empregos Gerados: 10

Krona Tubos e Conexões LTDA (Joinville)

Projeto de expansão para abrigar centro de distribuição e aquisição de novas máquinas

Valor Investimento: R$ 63,6 milhões

Nº Empregos Gerados: 200

Neoplas Indústria e Comércio de Plásticos LTDA (Joinville)

Projeto de expansão e modernização tecnológica

Valor Investimento: R$ 74 milhões

Nº Empregos Gerados: 124

Confecção Vanelise LTDA (Nova Veneza)

Projeto de expansão de parque fabril, contemplando setores industrial e administrativo

Valor Investimento: R$ 38,9 milhões

Nº Empregos Gerados: 135

Higie Plus Cottonbaby Indústria e Comércio LTDA (São José)

Projeto de expansão da capacidade produtiva

Valor Investimento: R$ 108 milhões

Nº Empregos Gerados: 150

Berneck S.A. Painéis e Serrados (Lages)

Projeto de expansão com implantação em Lages, com a comercialização das linhas de: MDF, Serrados e Cogeração de energia elétrica

Valor Investimento: R$ 987,9 milhões

Nº Empregos Gerados: 550

Pró-Emprego

Criado em 2007, o programa tem o objetivo gerar emprego e renda no território catarinense por meio de tratamento tributário diferenciado do ICMS, destinando-se a incentivar empreendimentos de relevante interesse socioeconômico situados em SC ou que venham a se instalar no Estado.

Período de investimento: até 2025

Quantidade de empresas: 2

Investimentos: R$ 3 bilhões

Novos empregos: 755

ICMS a ser gerado*: R$ 10,5 milhões (de 2025 a 2029)

Faturamento acrescido: R$ 5,8 bilhões

*Considera somente o valor gerado pela Usinas Hidrelétricas Ipiranga

Exemplos de concessões do Pró-Emprego

Portonave S.A. Terminais Portuários de Navegantes (Navegantes)

Ampliação e modernização de terminal portuário; Aquisição de mercadorias e bens para melhoria do terminal portuário

Valor Investimento: 2.9 bi

Nº Empregos Gerados: 54

Usinas Hidrelétricas Ipiranga (Quilombo)

Implantação da Central Geradora Hidrelétrica

Valor Investimento: R$ 27,7 mi

Nº Empregos Gerados: 6

