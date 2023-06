Morre o médico Alberto Gugelmin Neto, presidente da Unimed Santa Catarina; lutava contra um câncer

O médico Alberto Gugelmin Neto, presidente da Federação Unimed Santa Catarina desde 2015, morreu na manhã desta segunda-feira (5). O urologista tinha 56 anos e lutava contra um câncer de pâncreas há mais de dois anos.

Durante o tratamento, o médico comandou palestras e divulgou mensagens e vídeos que viralizaram nas redes sociais. Também criou o programa “De Repente o Câncer”, que busca promover a prevenção, ajudar os pacientes em tratamento e agilizar o atendimento.

A cooperativa médica comandada pelo médico atualmente responde pela assistência de saúde de mais de 1 milhão de catarinenses.

Alberto Gugelmin Neto nasceu em Rio Negro (PR), mas morou e trabalhou por toda a vida em Mafra, no Norte de SC. Era formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e tinha especialização em Urologia. Era pós-graduado no Programa de Formação e Desenvolvimento de Lideranças Médicas Associativas de Santa Catarina, tinha formação em cursos de executivos de planos de saúde na Universidade de Oxford (Harris Manchester College) e em Harvard School of Public Health (Boston).

Atuou também como professor na disciplina de Patologia e Fisiopatologia, na Universidade do Contestado e foi presidente da Associação Médica Miguel Couto.

Atualmente, estava no terceiro mandato na presidência da Unimed SC e era diretor de Mercado e Novos Negócios da Unimed Participações. Foi Presidente da Unimed Riomafra, vice-presidente da Unimed do Brasil, conselheiro, presidente e vice-presidente da Unimed Mercosul.

Alberto deixa a esposa Cristina, os filhos Brenda e Lucas, a mãe Eloá, os irmãos Emerson, Ana Cláudia e Ana Lúcia. As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.