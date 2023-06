11 atletas da escolinha de Badminton se destacaram na II Etapa Estadual de Badminton na cidade de Ibirama

A Prefeitura Municipal de São Joaquim juntamente com a Secretaria Municipal de Educação por intermédio do Departamento Municipal de Esportes vem enaltecer os belos resultados conquistados na II Etapa Estadual de Badminton na cidade de Ibirama neste ultimo final de semana, onde 11 atletas da escolinha de Badminton do Departamento fizeram uma excelente participação. Parabenizamos os alunos atletas e os professores Luiz Adroaldo Dutra Rodrigues e o professor Carlos Hiroshi Yamagushi pelo belo trabalho realizado à frente deste projeto.



Enaltecer a parceria e o apoio dos pais a frente do projeto Badminton.

Resultados da Equipe DME/Badminton São Joaquim

II Etapa Estadual de Badminton

Ibirama/SC

Conquistado ao todo 13 medalhas, sendo:

Ouro

Dupla Feminina Sub 19 – Emanuelle Rosa da Silva e Vitória Santos da Silva

Prata

Simples Masculina Sub 11 – Pedro Goulart de Abreu

Bronze

Simples Masculino Veterano – Luiz Adroaldo Dutra Rodrigues

Simples Masculino Veterano – Carlos Hiroshi Yamagushi

Simples Feminina Sub 19 – Vitória Santos da Silva

Simples Feminina Sub 19 – Simples Feminina Sub 19 – Natiély Flores da Silva

Simples Feminina Sub 17 – Emanuelle Rosa da Silva

Simples Masculino Sub 11 – Lucas Amaral Nunes

Dupla Masculina Veterano – Luiz Adroaldo Dutra Rodrigues e Carlos Hiroshi Yamagushi

Dupla Masculina Sub 19 – João Paulo Artismo Goulart e João Paulo Gonçalves de Souza (BLUMENAU)

Dupla Masculina Sub 17 – Davi Pereira Ramos e Kevim Barbosa

Dupla Masculina Sub 11 – Lucas Amaral Nunes e Pedro Goulart de Abreu

Dupla Mista Sub 11 – Pedro Goulart de Abreu e Manuella Correa Rosa Severa (IBIRAMA)

Destaque da Etapa – Atleta Fair Play

Pedro Goulart de Abreu