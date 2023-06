Santa Catarina participa de reunião do Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social

A secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann, participou nesta segunda-feira, 5, da reunião do Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social (Fonseas), em Brasília. O Fórum é a instância de representação dos governos estaduais e do Distrito Federal em relação ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Entre os assuntos da pauta estavam a apresentação das ações da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; os indicativos de pauta para Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a composição de grupos de trabalho sobre a regionalização dos Serviços da Proteção Social Especial (PSE) de Alta Complexidade, além de discussões sobre o Suas e o Sistema de Justiça e o Pacto de Aprimoramento do Suas. “Essa reunião é um momento de discussão para avaliar o que está sendo feito, trocar informação e experiência e podermos avançar na Política de Assistência Social para que ela chegue a quem precisa”, destaca Maria Helena.

Agenda também inclui reunião da CIT

A agenda da secretária em Brasília continua nesta terça-feira, 6, com participação na 19ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). O encontro é realizado no Conselho Nacional de Assistência Social na Esplanada dos Ministérios e tem como um dos principais temas de discussão a proposta de reordenamento do Programa Criança Feliz no Suas que busca o atendimento intersetorial na proteção e promoção dos direitos de crianças na primeira infância com a atuação das diversas políticas públicas no fortalecimento da capacidade protetiva das famílias e na promoção do desenvolvimento integral da criança.

Migração, utilização dos recursos para o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergência e o programa Procad são outros temas que estarão na pauta da CIT.

