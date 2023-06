João Paulo Kleinübing assume a presidência do BRDE

João Paulo Kleinübing assumiu nesta segunda-feira, 5, a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Ele passa a representar o banco que tem atuação nos três estados do Sul – Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul – e no Mato Grosso do Sul.

“O BRDE exerce uma missão estratégica para o desenvolvimento da região Sul. Nosso foco é integrar uma agenda econômica, social e ambiental para fortalecimento dos diversos setores, gerando um impacto positivo na melhoria de vidas das pessoas”, destacou Kleinübing.

O novo presidente acrescentou a importância da continuidade do apoio financeiro e técnico realizado pelo BRDE para projetos que promovam o desenvolvimento sustentável; o comprometimento da instituição com as necessidades dos municípios; assim como o apoio aos empreendedores, através de programas que atendam também microempresas e empresas de pequeno porte; somado ao fortalecimento da bandeira do banco verde, com a implantação sistemática de políticas ambientais responsáveis.

Kleinübing terá a missão de comandar um dos maiores bancos de fomento do país. Em 2022, o BRDE efetivou um novo recorde desde a fundação, há 62 anos, com a marca de R$ 4,4 bilhões em novos financiamentos, abrangendo diversos setores da economia nos estados em que atua. No recente balanço divulgado, o banco obteve, no último ano, o maior lucro líquido da história com R$ 449,6 milhões. A instituição financeira lidera também o ranking como maior repassador de recursos para projetos de inovação no país, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), totalizando quase R$ 1 bilhão em financiamentos nos últimos anos. “Sinto-me desafiado de poder ocupar essa posição e honrado em representar o estado de Santa Catarina na presidência do BRDE, instituição financeira sólida e de relevância nacional”, ressalta.

Transmissão de cargo

A posse do novo presidente foi realizada durante reunião geral de diretoria com a presença dos representantes dos três estados do Sul. Antes ele fez um pronunciamento aos colaboradores do banco em Florianópolis, reforçando a importância e qualidade do corpo técnico da instituição. Kleinübing assume a função transmitida pelo paranaense Wilson Bley Lipski, que ficou no cargo por 19 meses.

“Hoje é um momento para agradecer todos os funcionários e equipes que estiveram conosco neste período. Esperamos que a nova gestão tenha muito êxito nesse novo BRDE que se organiza e se reconstrói todos os dias”, enalteceu Bley.

O vice-presidente e diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos, Marcelo Haendchen Dutra, ressaltou durante a fala aos funcionários sua satisfação em poder receber o colega catarinense junto ao banco. “O BRDE tem muito a ganhar com a vivência a frente de grandes instituições e missões já exercidas pelo Kleinübing. Eu desejo muito sucesso na sua gestão, que será o sucesso do BRDE”, ressaltou.

Banco Verde

Durante a posse do novo presidente, foi apresentado o vídeo institucional que faz parte da campanha do Banco Verde.

Composição da diretoria

Foi definida também a nova composição da diretoria, estabelecida da seguinte forma: João Paulo Kleinübing – Presidente; Otomar Vivian – Vice-presidente, Diretor de Planejamento e Diretor de Operações; Wilson Bley Lipski – Diretor Financeiro, Marcelo Haendchen Dutra – Diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos; Luiz Carlos Borges da Silveira – Diretor Administrativo;

Novo presidente

Natural de Florianópolis, João Paulo Kleinübing tem 50 anos e é formado em História e Administração de Empresas. Tem mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford na Inglaterra e mestrado em Cidades pela pela London School of Economics/LSE. Foi prefeito de Blumenau por duas vezes, deputado estadual, deputado federal, secretário de saúde de Santa Catarina, também ocupou o cargo de presidente do Badesc e da Eletrosul. Foi membro do Conselho de Administração da Celesc e presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale Itajaí.

