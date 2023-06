Governo divulga resultado preliminar de artesãos selecionados para Feiras Nacionais de Artesanato

A Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos) divulgou nesta quarta-feira, 7, o resultado preliminar de artesãos e entidades representativas do artesanato que vão expor suas peças na 23ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) em Olinda, Pernambuco e na 5ª Edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura, Fenacce, em Fortaleza, no Ceará. As inscrições já se encerraram e lista definitiva deve ser disponibilizada na semana que vem.

Para a Fenearte, foram selecionados 6 artesãos para categoria individual e 2 entidades representativas ou grupo informal. Além disso, 16 pessoas foram autorizadas a enviar os produtos para a feira.

Já para a Fenacce, 5 artesãos foram escolhidos e 2 estão em lista de espera. Além disso, 3 entidades representativas ou grupo informal vão desembarcar em Fortaleza e 18 terão seus produtos expostos no estande do Estado. A lista dos selecionados está disponível no link.

Para o diretor de emprego e renda, Carlos Alberto Arns, “a participação nas feiras nacionais é importante, não só pela oportunidade de geração de renda e acesso a mercados, mas, também pelo intercâmbio e aprendizado que se estabelece nestes espaços”.

A secretária do Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária (Ceaes), Fabiana Lopes Ribeiro, explica que a participação na feira abre portas. “Nós acreditamos que estar na feira tem um valor especial para o artesão, por conta de todo o aprendizado que ocorre ali. O Estado tem papel importante no fomento e desenvolvimento da atividade artesanal, sendo a participação nestas feiras essencial para alcançar esses objetivos”, enfatiza.

Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, hospedagem e alimentação durante todo o evento. A Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos) se responsabilizará por transportar os produtos dos artesãos selecionados para os eventos.

:: Confira o edital completo aqui

Por Assessoria de imprensa da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço