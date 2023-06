Mulher que se passou por policial para intimidar ex-namorado é denunciada na Serra Catarinense

Uma mulher que usou o logotipo da Polícia Civil como foto de perfil do WhatsApp, se passando por um policial para intimidar o ex-namorado, foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). O caso aconteceu em junho do ano passado no município de Otacílio Costa, na Serra catarinense.

Agora ela responde a uma ação judicial por utilizar indevidamente o símbolo de um órgão da administração pública. A denúncia foi oferecida pelo Promotor de Justiça José da Silva Júnior e já foi recebida pelo Juízo da comarca. “É papel do Ministério Público denunciar crimes previstos no Código Penal, e o objetivo é que essa mulher seja condenada pelos seus atos”, explica o Promotor de Justiça.

Segundo consta nos autos, a mulher não se conformou com o fim do relacionamento amoroso e enviou mensagens para o patrão do ex-companheiro utilizando o logotipo da Polícia Civil como imagem de perfil, na tentativa de prejudicar o homem com quem havia convivido.

Passando-se por agente policial, a ré iniciou a conversa dizendo que havia recebido uma denúncia a respeito de um funcionário, mas não obteve resposta. Então, ela ameaçou notificar a empresa, sob a alegação de que “negar informações para a Polícia é crime”. O homem mostrou as mensagens ao funcionário e a situação chegou ao conhecimento das autoridades.

Em caso de condenação, a pena pode ser agravada pelo fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe (insatisfação com o término do relacionamento) e mediante dissimulação (fingir ser policial civil para intimidar outra pessoa).