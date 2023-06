Vacina contra a dengue deve estar disponível no SUS em um ano e meio, estima governo

A vacina contra dengue estará disponível no SUS em até um ano e meio. A estimativa foi trazida pelo coordenador substituto da Secretaria Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Daniel Ramos, em um debate na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (6).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou vacina contra a dengue em março deste ano, mas Daniel explicou que ainda levará um tempo para ela estar disponível para a população: “A gente aguarda o posicionamento oficial da OMS [Organização Mundial da Saúde], que deve sair em setembro.”, diz. Sobre os trâmites de importação do lote inicial da vacina, o secretário afirma que “isso se deve ao importação de um lote inicial, mas também de trazer essa tecnologia para Bio-manguinhos e a Fiocruz poderem produzir no Brasil”.

Ramos ainda afirma que a lista municípios atingidos pelo mosquito Aedes aegypti vem crescendo ano a ano. Enquanto em 1995, apenas 31,4% dos municípios, em 2021, a infestação atingia 89,9% dos municípios.

Alessandro Chagas, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, defendeu a incorporação novas tecnologias no combate à dengue, como o uso da bactéria Wolbachia impedir a transmissão da doença através do mosquito Aedes Egypti. A iniciativa é conduzida no país pela Fiocruz.

O deputado Pedro Westphalen (PP-RS), que pediu a audiência, defendeu ações multisetoriais para lidar com a questão, ou seja,prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado e vacinação. Já o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) solicitou mais suporte do Ministério da Saúde para auxiliar os municípios a lidar com o problema.

Com informações: G1