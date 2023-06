Luan Santana + Ludmilla + Hugo & Guilherme + Alok – Festa do Pinhão nesta quarta-feira (7)

Uma das maiores festas do país a 33ª edição da Festa Nacional do Pinhão será marcada nesta quarta-feira (7), véspera de feriado que contará com shows nacionais de diversos gêneros, do sertanejo ao eletrônico, Nesta quarta-feira (7), um dos principais dias da festa, o palco principal — que terá 14 metros de altura e 40 de largura neste ano — recebe Luan Santana, Ludmilla e Alok.

O evento também terá apresentações de artistas da música regional no palco tradicionalista.

Também tem o espaço do Shopinhão em dois pavilhões com comércio de produtos onde diversos expositores fazem comercialização de roupas, bijuterias, artigos gauchescos, doces e chocolates, entre outros produtos.