Festa do Pinhão tem grandes shows de pagode, sertanejo e rap; confira

A Festa do Pinhão sextou novamente e, com ela, terá grandes shows dos estilos musicais pagode, sertanejo e rap. No palco nacional do Parque de exposições Conta Dinheiro, em Lages, vão se apresentar Turma do Pagode, Marcos e Belluti e Hungria nesta noite.

No palco nativista terá mais moda boa com o cantor Cristiano Quevedo, Cássia Abreu e baile com Tchê Loko. Os turistas que passarem pelo evento podem curtir os shows e desfrutar da boa gastronomia à base de pinhão dentro dos espaços do parque.

Quem ainda não comprou os ingressos para a noite de hoje, dá tempo. Os portões abrem às 19 horas e há disponibilidade para a compra de ingressos para os setores pista, VIP e backstage, de meia entrada e inteira.

A noite é uma das mais aguardadas pelos serranos e turistas no oitavo dia da maior festa da Serra Catarinense. Além do entretenimento, a Festa do Pinhão movimenta a economia regional, já que setores como o de turismo, restaurantes e postos de combustíveis recebem uma demanda maior nesta época.

O evento gastronômico e artístico ocorre de 02 a 11 de junho e espera receber mais de 300 mil visitantes, mesmo sob temperaturas negativas na cidade de Lages.