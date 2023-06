Defesa Civil de SC emite nota de Atenção Meteorológica para declínio acentuado das temperaturas

A partir da manhã do próximo domingo, 11, o avanço de uma frente fria deixa o tempo instável e com chuva nas áreas de divisa com o RS, que se estende para as demais regiões do estado no decorrer do dia. Diante da previsão de mudança brusca no tempo, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu nesta sexta-feira, 9, nota de Atenção Meteorológica para declínio acentuado das temperaturas de domingo para segunda-feira próximos.

O tempo chuvoso combinado com a virada do vento para sul, devido à aproximação de uma massa de ar de origem polar, provoca declínio acentuado das temperaturas, que do Centro ao Sul do estado caem de aproximadamente 30°C no sábado para, no máximo, 15°C no domingo. A condição de chuva e frio se estende também pela segunda-feira, 12, atingindo as demais regiões catarinenses.

O risco para ocorrências associadas ao declínio acentuado das temperaturas é alto nas áreas em laranja e moderado nas em amarelo do mapa.

Cuidados

Para situações de frio intenso, a Defesa Civil recomenda atenção com a população mais vulnerável (idosos, crianças, enfermos e moradores de rua); abrigar animais domésticos nas noites mais frias; agasalhar-se bem e ingerir bastante água; evitar locais fechados com aglomeração de pessoas; manter a higiene das mãos.

