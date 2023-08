Crueldade: Marido incendeia casa com a esposa dentro, na Serra catarinense

Uma mulher de 49 anos ficou gravemente ferida após o marido incendiar o imóvel onde moravam, com ela dentro. A vítima apresentava queimaduras nas vias aéreas e confusão mental em função de ter inalado bastante fumaça. A ocorrência foi na madrugada deste sábado (5) em Lages, maior cidade da Serra Catarinense.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, vizinhos arrombaram a porta para a retirada da mulher. A mulher foi encaminhada ao hospital.

O marido, de 62 anos, foi preso após a Polícia Militar (PM) ser acionada e fazer buscas na região. Ele estava nas proximidades do imóvel e foi levado para a delegacia. O nome dele não foi informado.

O relatório do Corpo de Bombeiros sobre incêndio detalha que boa parte da residência foi consumida pelo fogo. Ao chegarem no imóvel, a mulher estava do lado de fora.

A vítima inalou grande quantidade de fumaça. “Ela foi encontrada referindo falta de ar, sonolenta, alternando períodos de lucidez e confusão mental, apresentando queimadura de vias aéreas, queimadura de fossas nasais, fuligem ao redor de fossas nasais, rouquidão e taquipneia, apresentando escoriação em ombro direito e parte inferior do pé esquerdo; queimadura de 1º grau em face posterior do terço distal do antebraço direito”, descreveu o Corpo de Bombeiros.