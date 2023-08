PMRv apreende 700 garrafas de vinho estrangeiro na Serra Catarinense

Uma ocorrência de descaminho foi registrada na madrugada desta segunda-feira (07) na SC-114 em Lages, na serra catarinense. Por volta das 5h a Polícia Militar Rodoviária de Painel (P-10) abordou um Fiat Palio com placas de Mafra/SC conduzido por homem de 24 anos.

No veículo, os policiais encontraram diversas caixas de vinho estrangeiro que ingressaram no país sem autorização, caracterizando descaminho (Art. 334 do Código Penal). Foram contabilizadas 700 garrafas com valor aproximado de R$ 137 mil, estando a carga desacompanhada de documentação legal de importação.

Diante do exposto, a mercadoria e o veículo foram entregues à Receita Federa para as devidas providências.