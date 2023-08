Eleição do Conselho Tutelar em São Joaquim: Marcada para dia 01 de Outubro, a Escolha que Cobre a Proteção da Criança e do Adolescente

São Joaquim, uma cidade conhecida por sua comunidade engajada e comprometida com o bem-estar de seus habitantes mais jovens, está se preparando para um evento crucial no calendário cívico: a eleição do Conselho Tutelar. Agendada para o dia 01 de Outubro, essa eleição representa uma oportunidade valiosa para a população expressar seu compromisso com a proteção e o cuidado das crianças e adolescentes da região.

O Conselho Tutelar, um órgão fundamental na defesa dos direitos da infância e adolescência, é composto por membros eleitos diretamente pela comunidade. Seu papel é zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), acompanhando e intervindo em situações de vulnerabilidade e violação dos direitos desses jovens cidadãos. Os conselheiros têm a responsabilidade de assegurar que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes sejam respeitados e promovidos em todos os aspectos da sociedade.

A eleição do Conselho Tutelar de São Joaquim acontece a cada quatro anos, e sua importância se reflete na participação ativa dos candidatos e da comunidade. Indivíduos de diversas áreas, como educação, assistência social e saúde, têm a oportunidade de se candidatar e contribuir para a construção de um ambiente mais seguro e saudável para as gerações futuras.

Os eleitores de São Joaquim têm a tarefa de escolher os candidatos que melhor representarão seus valores e aspirações quanto à proteção e bem-estar da infância. A votação, marcada para o dia 01 de Outubro, é uma oportunidade para a comunidade manifestar seu comprometimento com a causa, selecionando aqueles que estarão na linha de frente na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

O processo eleitoral será supervisionado pelo Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral e pela Comissão Especial de Eleição do Conselho Tutelar, garantindo a lisura e transparência do pleito. Além disso, os candidatos terão a chance de se apresentar em audiência pública, permitindo que os eleitores tomem uma decisão informada sobre quem deve ocupar essas posições tão importantes.

À medida que a data se aproxima, São Joaquim se prepara para mais um capítulo na sua história de compromisso com a proteção e cuidado das crianças e adolescentes. A eleição do Conselho Tutelar no dia 01 de Outubro representa uma oportunidade para a comunidade se unir em prol de um futuro mais seguro e promissor para os mais jovens, reafirmando o valor inestimável que atribui à preservação dos direitos da infância.

Os locais de votação para as próximas eleições do Conselho Tutelar, oferecendo aos cidadãos duas opções estratégicas: a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Convivência do Idoso.

Após o sorteio ficou assim definido:

101-Rafaela Cabral de Lima;

121-Fabiana Aparecida Batista de Lima;

141-Karina Farias Kauling;

161-Tais Pereira da Silva Henrique;

181-Rosilene Souza Oliveira;

201-Silviane Itália Borges Medeiros;

221-Verlane de Souza;

241-Maria de Fatima da Silva;

261-Vânio de Souza Santos;

281-Daiani Padilha de Souza;

301-Cornelia Deves de Oliveira;

321-Taise Abatt;

341-Caroline Tomaz Carvalho;

361-Ana Lucia Matos;

381-Mirisrele Kattia Pries

401-Solange Fontoura Lemes.

Por: Assessoria de comunicação da Prefeitura de São Joaquim