Temporal com chuva torrencial, ventos fortes e granizo marcou a madrugada em Santa Catarina

Temporal com chuva torrencial, ventos fortes e granizo marcou a madrugada é amanhecer em várias cidades de SC. Até o presente momento registros feitos pelas redes sociais mostram que várias cidades de SC foram atingidas com pedras miúdas e outras de tamanho considerável.

As pedras de gelo que caíram na madrugada deste sábado (12) em Santa Catarina tinham o tamanho de ovos de galinha em pelo menos duas regiões do Estado. Os estragos causados pelo granizo ainda estão sendo contabilizados pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e registros feitos nas redes sociais explicam o porquê.

Imagens compartilhadas pelo meteorologista Piter Scheuer, por exemplo, capturadas nas cidades de Guatambú, Chapecó e Cachoeirinha, situadas na região Oeste, mostram uma variedade de tamanhos de pedras de granizo em comparação com um ovo. De acordo com ele, pelo menos seis episódios de granizo em tamanhos consideráveis a médios já foram registrados.

O Sul do Brasil mais uma vez enfrenta temporais com granizo. Assim como ontem, o sábado começou com fortes áreas de instabilidade provocando chuva e tempestades entre o Norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. As imagens de satélite mostravam nuvens muito carregadas atuando no Sul do país e que produziam tempo localmente severo.

Em atualização